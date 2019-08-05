الهيئة الوطنية: لا مسيرات عودة على حدود غزة الجمعة المُقبل

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنها قررت اقتصار فعاليات المسيرات الأسبوع المقبل على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة شرقي غزة، ومخيم العودة شرقي خانيونس.



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر استثناء يوم الجمعة (8/9) من أي فعاليات، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك، حيث يوافق يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة.وأضافت الهيئة: "سيكون يوم الجمعة 8/16 الذي يلي العيد المبارك باسم- جمعة الشباب الفلسطيني".