شؤون فلسطينية

رسميّاً: عبد الكريم مسالمة رئيساً لبلدية بيت عوا

رسميّاً: عبد الكريم مسالمة رئيساً لبلدية بيت عوا
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم المجلس البلدي المنتخب في بيت عوا، مهام عمله اليوم الاثنين، حيث انتخب أعضاء المجلس عبد الكريم مسالمة، رئيساً
للبلدية في مقر البلدية، وذلك بحضور مديرية الحكم المحلي في محافظة الخليل، وأعضاء اللجنة الأمنية المكلفة بإدارة المجلس البلدي برئاسة، يونس فريجات.

كما انتخب الأعضاء بدرية السويطي، نائباً لرئيس البلدية، في أجواء وصفت بالهدوء، ووفق القانون والأصول، إذ أخذ المجلس صفته الرسمية والشرعية، ويكون بذلك قد بدأ مهام عمله.

واستمع الجميع لمدير البلدية محمد السويطي، حيث قرأ التقرير الإداري للبلدية في فترة إدارة المجلس السابق، وكذلك التقرير المالي بحضور رئيس قسم المحاسبة، مراد السويطي.

ويأتي تسليم المجلس البلدي المنتخب، بعد إجراء انتخابات منتصف الشهر الماضي، والتي تعتبر الأولى منذ نشأة الهيئة المحلية عام 1982، وبذلك يكون هذا المجلس أول مجلس بلدي لبيت عوا، يأتي عن طريق صندوق الاقتراع.

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