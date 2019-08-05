شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقتحام قوات القمع الإسرائيلية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية قسمي (19 و20) في سجن عوفر والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بالهراوات وإطلاق القنابل الغازية وتخريب مقتنياتهم ونقل عدد منهم إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأكدت الجبهة تأييدها ودعمها لإضراب الأسرى المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية. مجددة دعوتها لأوسع استنهاض شعبي ورسمي إسناداً للحركة الوطنية الأسيرة في معركتها ضد السجان الإسرائيلي.

وشددت الجبهة على أن الإرهاب المنظم الذي تمارسه مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى من قمع وتنكيل ومصادرة لحقوقهم، لن ينال من صمود الأسرى ولن يكسر من إرادتهم في مواجهة السجان الإسرائيلي. محذرة من خطورة الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تنذر بانفجار واسع في سجون الاحتلال.

ودعت الجبهة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وأطباء لحقوق الإنسان، وأطباء بلا حدود إلى زيارة الأسرى والإطلاع على معاناتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم داخل المعتقلات الإسرائيلية، وإلى العمل من أجل الإفراج العاجل عن جميع الأسرى والأسيرات من داخل السجون، وخاصة المرضى منهم. كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة، لإرسال لجنة تحقيق دولية في الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أسرانا في سجون الاحتلال، ومنهم النساء والأطفال والمرضى.

أخبار ذات صلة

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة &#34;التفحيط&#34;؟

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة "التفحيط"؟

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

تنويه &#34;مهم&#34; من &#34;الداخلية&#34; بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

تنويه "مهم" من "الداخلية" بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة