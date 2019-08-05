عربي

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، الاثنين، تصريحات للصحفية والكاتبة السعودية، سكينة المشيخص، لمراسلها شمعون أران، وذلك حول العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الصحفية، وفق القناة: "ليس هناك أي عداوة بين إسرائيل والسعودية، بل هناك تطابق واضح بين مواقف إسرائيل ودول الخليج حول الخطر الإيراني تجاه الشرق الأوسط".

وأضافت المشيخص: "لم نلمس أي عداوة من إسرائيل بعكس ما قيل سابقاً، وإسرائيل لم تطلق علينا أي رصاصة ولم تزرع أي شبكات تجسس في بلادنا، نطالب بالسلام مع إسرائيل ليس خسارة بل هو مكسب للجميع".

وتابعت: "أعتقد أن دول الخليج، ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور وعلى الأرجح سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين، ستقوم بذلك قريباً".

وأكملت: "تلقيت دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب، الذي زار إسرائيل مؤخراً؛ ولكن لم يتسنَ لي المشاركة وأخطط لزيارة إسرائيل في المستقبل، ولن أزور أماكن يتواجد فيها عرب فلسطينيين، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في الأقصى".

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