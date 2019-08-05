فلسطين أول دولة بالعالم تُعلّق على مظاهرات الصينيين بهونغ كونغ

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رام الله - دنيا الوطن

جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، التأكيد على موقف دولة فلسطين الثابت، والداعم لحق جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها، وسيادتها، وبخاصة في هونغ كونغ، ورفضها لأي تدخل أجنبي، ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها.



وأشادت الرئاسة في بيان صحفي، بالموقف الصيني الثابت لدعم شعبنا الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتعاني هونغ كونغ، التي استعادتها الصين قبل نحو عشر سنوات، والتي تعتبر أحد المراكز المالية المهمة في آسيا، من وطأة احتجاجات منذ أشهر، بدأت ضد مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم متهمين لمحاكمتهم في الصين، وتطورت إلى دعوات لاستقلالية أكبر عن بكين.