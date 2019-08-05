مفتي القدس يُحذّر من مساعي جماعات الهيكل فرض واقع جديد بالأقصى



وحذر الشيخ حسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، من مساعي جماعات "الهيكل المزعوم" التي تعمل على فرض واقع جديد في الأقصى وصولاً لرفع يد الأوقاف الإسلامية عن المسجد، لتتدخل هي في شؤونه الإدارية والإعماريه، وكل ما يتعلق به لبسط السيطرة عليه.





وأكد في السياق ذاته، أن المسؤولية عن إدارة شؤون الأقصى هي مسؤولية الأوقاف الإسلامية، الأمر الذي تتبناه الحكومة الأردنية أيضاً.





وقال: إن المسجد الأقصى إسلامي، وبالتالي فإن المسؤولية عن

حمايته ورعايته هي مسؤولية جماعية على كل المسلمين دول وحكومات وشعوب، داعياً المسلمين في كل أنحاء العالم، إلى أن يهبوا للدفاع عن الأقصى.

رام الله - دنيا الوطناعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن الحملة التي تشنها جماعات "الهيكل المزعوم" باقتحاماتها للأقصى ودعوة أنصارها للمزيد من الاقتحامات بمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل"، تأتي بالتزامن والتساوق مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس المحتلة، من عمليات هدم في حي واديالحمص ومصادرة للأراضي.