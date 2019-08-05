إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين: إن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، أحدثت تدميراً كبيراً في قسمي (19 و20) في سجن (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفّذتها يوم أمس، مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى.



وأوضح، أن عملية الاقتحام، طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاماً)، حيث قامت قوات القمع بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيراً إلى أنّه تمّ فكّ قيدهم، وإعادتهم من الزنازين لاحقاً.



وأضاف، أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو 20 أسيراً إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل (جلبوع)، وعدداً إلى معتقلات الجنوب، مشيراً إلى أن الأسرى، أعادوا الوجبات التي تقدّمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام، وهم مستمرّون اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.