شؤون فلسطينية

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الاثنين: إن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، أحدثت تدميراً كبيراً في قسمي (19 و20) في سجن (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفّذتها يوم أمس، مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى.

وأوضح، أن عملية الاقتحام، طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاماً)، حيث قامت قوات القمع بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيراً إلى أنّه تمّ فكّ قيدهم، وإعادتهم من الزنازين لاحقاً.

وأضاف، أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو 20 أسيراً إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل (جلبوع)، وعدداً إلى معتقلات الجنوب، مشيراً إلى أن الأسرى، أعادوا الوجبات التي تقدّمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام، وهم مستمرّون اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة &#34;التفحيط&#34;؟

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة "التفحيط"؟

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

تنويه &#34;مهم&#34; من &#34;الداخلية&#34; بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

تنويه "مهم" من "الداخلية" بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة