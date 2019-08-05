بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: أنه سيتم البدء بالإجراءات التنسيقية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال، والحيلولة دون تمرير مخططها لإنهاء عمل (أونروا) وعدم تجديد تفويضها، موضحاً أن الخطة ترتكز على جدية المجتمع الدولي لرفع نسبة التصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لتجديد التصويت لتجاوز العقبات الأمريكية.



وأكد مدير دائرة شؤون اللاجئين، أن هناك مساراً آخرَ للتحرك عبر الجهد الجماهيري، والوقفات سواءً داخل فلسطين أو خارجها، الأمر الذي يجري التحضير له، بالإضافة للجهود الرسمية المتواصلة لاستمرار وكالة (أونروا) بعملها وتقديم خدماتها.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد حنون: إنه تم اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا) والتي عرضت على القيادة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، الخميس الماضي.