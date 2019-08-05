العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إنه يتوجب على الجامعات والشركات، تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية.



وأوضح اشتية، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، أن سلطات الاحتلال، تهاجم مدننا وقرانا، وهي تتعامل مع كافة التصنيفات على أنها مناطق (ج)، وبناءً عليه فإننا ندرس التعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق (أ)، وسينقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على أرضنا.



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء: إن تصريحات الإدارة الأمريكية، حول حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوض، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق يجمع العالم عليها، ولا يمكن لأي كان حرمان شعبنا من حقوقه.



في سياق آخر: قال اشتية: إنه سيتم تثبيت 1145 معلماً ومعلمة ممن يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلم ومعلمة جدد، مشدداً على ضرورة ان تتشارك الجامعات والشركات، بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة علينا، وأن تتقاضى نسباً من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يُصرف من رواتب للموظفين.