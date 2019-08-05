شؤون فلسطينية

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
ضمن نطاق برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك العربي (معا) الذي يهتم بتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور، قام الاستاذ عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور، والأستاذ جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، بتوقيع اتفاقية في مقر وزارة النقل والمواصلات؛ لتأهيل سبع مدارس مرورياً في عدد من المحافظات الفلسطينية المختلفة من خلال تطبيق معايير السلامة المرورية فيها، بهدف توفير احتياجات ومتطلبات السلامة المرورية في محيط تلك المدارس.

وتشمل الاتفاقية أيضاً إطلاق حملة توعية مرورية لدى كافة مستخدمي الطريق، وخاصة طلبة المدارس.

وأعرب سالم عن عميق شكره وتقديره لمبادرة البنك العربي، والتي تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، واستمراراً لجهوده المتميزة في دعم جوانب السلامة المرورية على الطريق في فلسطين، من خلال خلق وتوفير بيئة مرورية آمنه لكافة مستخدمي الطريق.

وبدوره، أثنى حوراني على الجهود التي تبذلها وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للمرور لرفع وتحسين مستوى السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في فلسطين، والحملات التوعوية التي تنفذها بهذا الصدد على مدار العام.

وأكد حوراني، أن هذا التعاون المثمر مع المجلس سيساهم في توفير بيئة آمنة مرورياً لعدد كبير من أفراد المجتمع، وخاصة طلبة المدارس، وسيساهم في الحد من الحوادث المرورية في تلك المدارس.

ويُذكر، أن هذه المبادرة هي الثانية التي ينفذها البنك مع المجلس، حيث تم تنفيذ المبادرة الأولى خلال العام 2015؛ لتأهيل خمس مدارس آمنة مرورياً، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من الحوادث المرورية. 

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة &#34;التفحيط&#34;؟

كيف تتعامل الشرطة برام الله مع ظاهرة "التفحيط"؟

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

تنويه &#34;مهم&#34; من &#34;الداخلية&#34; بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

تنويه "مهم" من "الداخلية" بغزة حول سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

العام الدراسي بموعده..اشتية: نطالب الجامعات والشركات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

مسؤول فلسطيني: عدم إدراج إسرائيل في قائمة العار يُعدّ فشلاً ذريعاً لغوتيريش

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

خالد: إسرائيل تنجو من المساءلة وتتمادى في ممارساتها غير الأخلاقية

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

إدارة (عوفر) تنقل 20 أسيراً إلى الزنازين والأسرى يغلقون الأقسام

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

بعد عرضها على القيادة.. اعتماد خطة التحرك الخاصة بوكالة (أونروا)

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة