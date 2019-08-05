البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

ضمن نطاق برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك العربي (معا) الذي يهتم بتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور، قام الاستاذ عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور، والأستاذ جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، بتوقيع اتفاقية في مقر وزارة النقل والمواصلات؛ لتأهيل سبع مدارس مرورياً في عدد من المحافظات الفلسطينية المختلفة من خلال تطبيق معايير السلامة المرورية فيها، بهدف توفير احتياجات ومتطلبات السلامة المرورية في محيط تلك المدارس.







وتشمل الاتفاقية أيضاً إطلاق حملة توعية مرورية لدى كافة مستخدمي الطريق، وخاصة طلبة المدارس.

وبدوره، أثنى حوراني على الجهود التي تبذلها وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للمرور لرفع وتحسين مستوى السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في فلسطين، والحملات التوعوية التي تنفذها بهذا الصدد على مدار العام.







وأكد حوراني، أن هذا التعاون المثمر مع المجلس سيساهم في توفير بيئة آمنة مرورياً لعدد كبير من أفراد المجتمع، وخاصة طلبة المدارس، وسيساهم في الحد من الحوادث المرورية في تلك المدارس.







ويُذكر، أن هذه المبادرة هي الثانية التي ينفذها البنك مع المجلس، حيث تم تنفيذ المبادرة الأولى خلال العام 2015؛ لتأهيل خمس مدارس آمنة مرورياً، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من الحوادث المرورية.

رام الله - دنيا الوطنوأعرب سالم عن عميق شكره وتقديره لمبادرة البنك العربي، والتي تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، واستمراراً لجهوده المتميزة في دعم جوانب السلامة المرورية على الطريق في فلسطين، من خلال خلق وتوفير بيئة مرورية آمنه لكافة مستخدمي الطريق.