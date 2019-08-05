شؤون فلسطينية

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في تقريرها عن الانتهاكات الاسرائيلية  على المسجد الاقصى والابراهيمي، ان الاحتلال خلال شهر تموز الماضي اقتحم وانتهك المسجد الاقصى اكثر من 25 انتهاكا، وتصدر المشهد غلاة التطرف كوزير الزراعة ،وعدد من كبار الحاخامات،والمتطرف يهودا غليك،ومجموعات من سوائب المستوطنين وطلاب معاهد تلمودية، ومخابرات، وجنود وشرطة،

واقتحم الاحتلال اكثر من مرة مصلى باب الرحمة واخرج محتوياته، في خطوة لاعادة السيطرة عليه،ومارس كعادته سياسة الابعاد والاعتقال بحق عدد من المواطنين.

 وفي الخليل وتحديدا في مسجدها الابراهيمي منع رفع الاذان في المسجد الابراهيمي 46 وقتا،

وحذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من مخاطر هدم البيوت والمنشآت في القدس واستباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والسعي لزيادة مدة الاقتحامات.

 وشهد شهر تموز قيام أحد المستوطنين باداء صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد قبة الصخرة في الأقصى، ومحاولات متكررة  من عدد من المستوطنين لاداء  طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة، ولافراغ المسجد وترهيب اهله مارس الاحتلال سياسة الابعاد والاعتقال، ولم يسلم الاطفال من ذلك حيث ابعد طفلا لا يتجاز من العمر 14 سنة عن المسجد الاقصى.

وفي اطار حملة التهويد للقدس ونقل السفارات اليها : وزير خارجية الاحتلال يعتزم تقديم مشروع قرار إلى الحكومة يعرّف نقل السفارات إلى القدس بأنه "هدف وطني وسياسي واستراتيجي من الدرجة الأولى"،ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيخصص 50 مليون شيكل كحزمة مساعدات وحوافز لتشجيع البلدان التي ستنقل سفارتها الى القدس

ورصد التقرير  قيام جماعات تندرج في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، دعوة أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يسمى يوم "صوم تموز"، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم.وتستغل جماعات الهيكل يوم السابع عشر من تموز (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة

وفي المسجد الابراهيمي، لم يترك الاحتلال يوما دون ان يحدث تغيرا فيه او تدخلا بشؤونه فشهد هذا الشهر قيام مستوطنين بتركيب مراوح في منطقة اليوسفية في اعتداء جديد علىه واخرون نصبوا منصات في ساحاته  مع تزيينها بالاعلام الاسرائيلية، واعتلى بعضهم سطحه

وفي نابلس اكثر من عشرين آلية عسكرية اسرائيلية  اقتحمت المدينة ليلا،وانتشرت في محيط قبر يوسف، فيما دخلت اكثر من ثلاثين حافلة تقل مستوطنين لأداء الصلوات بتعداد 3500 مستوطنا، ويعتبر هذا الاقتحام هو الاكبر هذا العام. وأصيب شابان خلال مواجهات اندلعت في محيط القبر

أخبار ذات صلة

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الهباش يتفقد حجاج فلسطين في مكة المكرمة

الهباش يتفقد حجاج فلسطين في مكة المكرمة

بعثة الحج الفلسطينية عقدت أمس اجتماعًا موسعًا لكافة مُرشدي وزارة الأوقاف

بعثة الحج الفلسطينية عقدت أمس اجتماعًا موسعًا لكافة مُرشدي وزارة الأوقاف

رباح: الجبهة الديمقراطية طالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ ثلاثة قرارات بشكل فوري

رباح: الجبهة الديمقراطية طالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ ثلاثة قرارات بشكل فوري

نادي الأسير: الأسرى أغلقوا الأقسام وهم مستمرّون في الإضراب حتّى التّوصل لحلول

نادي الأسير: الأسرى أغلقوا الأقسام وهم مستمرّون في الإضراب حتّى التّوصل لحلول

شاهد: سلطة النقد تُوضح آلية خصومات القروض من رواتب الموظفين الحكوميين

شاهد: سلطة النقد تُوضح آلية خصومات القروض من رواتب الموظفين الحكوميين

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

البنك العربي والمجلس الأعلى للمرور يوقعان اتفاقية تأهيل سبع مدارس مرورياً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

الاوقاف: اكثر من 75 إنتهاكاً على المسجد الاقصى والابراهيمي خلال شهر تموزً

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

"المالية" بغزة تُعلن عن موعد صرف حقوق غير (المدني والعسكري) لشهر مايو

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الهباش يتفقد حجاج فلسطين في مكة المكرمة

الهباش يتفقد حجاج فلسطين في مكة المكرمة

رباح: الجبهة الديمقراطية طالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ ثلاثة قرارات بشكل فوري

رباح: الجبهة الديمقراطية طالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ ثلاثة قرارات بشكل فوري

نادي الأسير: الأسرى أغلقوا الأقسام وهم مستمرّون في الإضراب حتّى التّوصل لحلول

نادي الأسير: الأسرى أغلقوا الأقسام وهم مستمرّون في الإضراب حتّى التّوصل لحلول

توغل عدة جرافات إسرائيلية داخل أراضي المواطنين شرق مدينة غزة

توغل عدة جرافات إسرائيلية داخل أراضي المواطنين شرق مدينة غزة

منوعات

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

آخرهم &#34;الفيشاوي&#34;.. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

آخرهم "الفيشاوي".. مسرحيات عرضت بغير أبطالها الحقيقيين

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم &#34;الفيل الأزرق 2&#34;

طبيبة نفسية تحذر من مشاهدة فيلم "الفيل الأزرق 2"

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

رغم مساندتها له.. محمد وزيري يترك هيفاء وهبي

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر

عربي

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة

صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة

بالأسماء.. من يخلف الظواهري في قيادة تنظيم القاعدة؟

بالأسماء.. من يخلف الظواهري في قيادة تنظيم القاعدة؟