شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

وزارة الأسرى: 46 من ذوي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين 8/5، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع. 

وأكدت الوزارة، أن 46 من ذوي الأسرى بينهم 15 طفلاً دون سن السادسة عشرة، توجهوا لزيارة 25 أسيراً من أبنائهم في سجن (نفحة) فجرًا، وذلك من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك طاقم الوزارة برئاسة بهاء المدهون، وكيل الوزارة في مؤازرة أهالي الأسرى والاطمئنان على سير أوضاع الزيارة، حتى وصولهم إلى معبر بيت حانون. 

يشار إلى أن الوزارة، ومن خلال برنامج مؤازرة أهالي الأسرى المتوجهين لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال، تهدف إلى دعم صمود أهالي الأسرى، وتقديم الدعم اللازم لهم وللأسرى داخل سجون الاحتلال.  

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