ظريف: الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضدي تعني فشلها في الحوار والدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضده تعني فشلها في الحوار والدبلوماسية.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: أن الولايات المتحدة لم تنتصر في أي حرب منذ 70 عاماً والحوار معها محكوم بالانهيار، مشدداً على أنه لا مجال للحوار مع إدارة تمارس هذه السياسية وعصر الهيمنة والعنجهية انتهى.



وقال ظريف: إن حوار "العنجهية" انتهى وموازين القوى تغيرت في عالمنا والحوار الذي نطرحه له قيمة كبيرة.



وتابع: "بالنسبة إلينا كل الإمبراطوريات ستزول وأي قوة لن تكون أبدية والضغوط سنقابلها بالتقدم والتطور"، مشيراً إلى أن بلاده ستواجه الضغوط بالاعتماد على الشعب الإيراني الذي يجب أن "نسعى بكل قوتنا الى أن نرد له الجميل".