الهباش يتفقد حجاج فلسطين في مكة المكرمة





رام الله - دنيا الوطنتفقد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينيةوالعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الليلة الماضية، حجاج فلسطين في مكة المكرمة، ناقلا لهم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس.ودعا الهباش الحجاج إلى أن تظل قلوبهم معلقة بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، قائلا: "فلسطين الواحدة ستبقى واحدة، وأنتم تجسدون فلسطين الواحدة وتتبعون قيادة واحدة، وتستظلون براية واحدة هي راية فلسطين التي لا نرضى عنها بديلا".وأضاف: "هنا في مكة المكرمة وفي رحاب الكعبة المشرفة تتلاشى الأحقاد، ويحل حب الله ودينه، وحب الناس، وحين نلتقي هنا فإننا نلتقي أخوة".وتابع الهباش: "نحن جميعا نقف خلف القيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، ونردد إلى القدس ذاهبون"، مشددا على أن "كل العقبات والمؤامرات سنضعها تحت أقدامنا، وكل الصفقات ستسقط في ظل وحدتنا الوطنية والتفافنا حول القيادة".ورافق الهباش، وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومسؤول بعثة حجاج المحافظات الجنوبية محمود النيرب، والطواقم الإدارية والفنية لبعثة الحج الفلسطينية.