بعثة الحج الفلسطينية عقدت أمس اجتماعًا موسعًا لكافة مُرشدي وزارة الأوقاف

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت بعثة الحج الفلسطينية، مساء الأحد، اجتماع موسع لكافة المرشدين من مشايخ وزارة الاوقاف وأعضاء البعثة الإرشادية والواعظات المرافقة لبعثة الحج الفلسطينية بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب.



ودار الاجتماع حول التوجيهات والإرشادات لتفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، وشارك باللقاء والشيخ عاطف صالح الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والدكتور وائل نظيف مدير عام أوقاف محافظة اريحا والأغوار والشيخ حسن شحادة مدير عام المساجد

والوعظ والإرشاد والدكتور خالد سراحنة عميد كلية الدعوة في الظاهرية والشيخ منذر ابو الفيلات مدير الوعظ والإرشاد.



واشاد ابو الرب المرشدين باعتبارهم سفراء لفلسطين وعنوان وزارة الاوقاف ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تقديم النصح والإرشاد للحجيج والعمل على خدمتهم وتوعيتهم وتثقيفهم بمناسك الحج مع التأكيد على التزام المرشدين بتعليمات الوزارة.



كما تحدث الشيخ عاطف صالح بإسهاب حول احكام وآداب الحج وتقديمها للحجاج بطريقة مبسطة وعلى اكمل وجهة.



ومن جهته اوضح الشيخ حسن شحادة اهم النقاط الفقهية الخلافية التي ممكن ان تثار اثناء اداء المناسك وعملا بسنة سيدنا محمد بالتيسير.



واكد الدكتور نظيف ان ثقة وزارة الاوقاف بالبعثة الإرشادية والإدارة هي عالية، وأنهم يخدمون الحجاج بكل طاقاتهم ويسهرون على راحتهم لأن ذلك أمانة يسألون عنها امام الله، فهم لا يقصرون بواجباتهم وبمسؤولياتهم ابدا.



وفي نهاية اللقاء تحدث الشيخ راتب بدر حول الخطة المرورية لتحرك الحافلات بعد منتصف ليلة الجمعة القادمة من المساكن وخط السير لجبل عرفة ثم المزدلفة ومنى ومنها للحرم المكي الشريف.