رباح: الجبهة الديمقراطية طالبت القيادة الفلسطينية بتنفيذ ثلاثة قرارات بشكل فوري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الممارسات الإسرائيلية، دفعت القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات بوقف العمل بالاتفاقيات.



وقال رباح، في فعالية لتكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين: طالبنا في الجبهة الديمقراطية العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع إسرائيل.



وأوضح أن تلك القرارات، هي: تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.



وأشار رباح الى أن تنفيذ هذه القرارات هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى التحالف الأميركي- الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية.