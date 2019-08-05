مرتضى منصور: سنُعلن عن مدرب الزمالك خلال 3 أيام

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قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور: إنه حريص على تلبية طلبات الجماهير البيضاء، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية، بالإضافة لاستقدام مدرب أجنبي يملك سيرة ذاتية قوية.



وأكد منصور، بحسب ما ذكر عبر برنامج (الزمالك اليوم)، أن أحلام جماهير الزمالك أوامر، مضيفًا: "أبنائي تركوا كل التزاماتهم من أجل انهاء صفقة إمام عاشور وحسم ملف المدرب الجديد".



وأضاف: "أحمد مرتضى ترك اسرته وقطع فترة اجازته لإنهاء صفقة ضم إمام عاشور من حرس الحدود، وكذلك الحال فأمير مرتضى سافر إلى فرنسا للتفاوض مع 3 مدربين لتولي أحدهم مهمة الفريق".



وتابع مرتضى منصور: "المدرب الجديد للزمالك لابد أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية"، مشيرًا إلى أن أمير مرتضى سيسافر إلى بلد أوروبية للجلوس مع مدرب أجنبي رابع.



وختم رئيس الزمالك، "أمير سيسافر غدًا إلى بلد اوروبية، من أجل الجلوس مع مدرب أجنبي اخر، وسيتم حسم اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال 3 أيام"، بحسب ما نقل موقع (يلا كورة)