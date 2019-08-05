شاهد: إطلاق نار في الهواء خلال حفل زفاف نجل أمين سر حركة فتح بسلفيت

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون عبر موقع (فيسبوك)، مقطع فيديو، ظهر فيه أمين سر حركة فتح في سلفيت، عبد الستار عواد، وهو يحاول إطلاق النار في الهواء خلال الاحتفال بزفاف نجله، رغم قرار الحكومة بمنع هذه الظاهرة.ولم ينجح عواد باطلاق النار، بسبب خلل في السلاح، لكن بعد ذلك قام أحد الحاضرين بسحب السلاح منه، وإطلاق النار في الهواء.وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أصدرت قبل عدة شهور تعليماتها بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وتشديده على محاسبة الفاعلين.