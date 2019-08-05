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هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، تنفيذها لهجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وقالت الجماعة: إن "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف ورداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق قناة (المسيرة).

وأضافت الجماعة: "سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

وأشارت إلى أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

ولفتت إلى أن "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت  بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

من الجدير ذكره، أن الحوثيين أعلنوا بداية هذا الشهر استهداف موقع عسكري في مدينة الدمام شرقي السعودية بصاروخ "بالستي متطور".

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