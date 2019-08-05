القوات المسلحة الإيرانية توقع اتفاقية عسكرية مع وزارة الدفاع الروسية

القوات المسلحة الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال حسين خان زاده، أن القوات المسلحة الإيرانية وقعت اتفاقية عسكرية مع وزارة الدفاع الروسية.



وأضاف: أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تدريبات للقوات البحرية لروسيا وإيران المحيط الهندي، كما نقلت قناة (الميادين).



وكان قائد القوات البحرية الإيرانية، توقع الأسبوع الماضي، أن تجري المناورات العسكرية المشتركة خلال العام الحالي.