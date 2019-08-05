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شؤون فلسطينية

بالصور: إصابة صياد بعد اعتداء بحرية الاحتلال عليه في عرض بحر غزة

بالصور: إصابة صياد بعد اعتداء بحرية الاحتلال عليه في عرض بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صياد فلسطيني فجر اليوم الاثنين، بعد اعتداء بحرية الاحتلال عليه، في عرض بحر غزة.

وقال مسؤول الصيادين في لجان العمل الصحي، زكريا بكر: إن الصياد الطفل عبدالله مفلح أبو ريالة يتلقى العلاج فى مستشفى الشفاء، بعد أن تعرّض لاعتداء مباشر من قبل زوارق الاحتلال الحربية، وفتح مضخة المياه باتجاه جسمه مباشرة.

وأدى الحادث إلى سقوطه بالماء، وتعرضه لغيبوبة لفترة محدودة، قبل أن يتلقى علاج إنعاش للقلب، والعودة به إلى الميناء بشكل عاجل.

وكشفت صفحة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على (فيسبوك)، تفاصيل الاعتداء على الصياد أبو ريالة، وقالت اليوم الاثنين 5/8/2019: "الساعه الرابعة صباحاً فامت زوارق الاحتلال الحربيه بإطلاق النار، وفتح مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملان بصيد أسماك السردين، ومعهم وفلايك وحسكات الإنارة الخاصه بهم غرب منطقة البيدر على بعد ستة أميال".

وأضافت: "نتج عن ذلك إصابة أبو رياله بحالة إغماء، نتيجة لإصابته من رشاش الماء ووقوعه داخل البحر".

كما أدى إلى وقوع مولدي كهرباء فى البحر من "فلوكة" الصياد فلاح أبو رياله، نتيجة لضخ المياه والأمواج الصناعية، قبل أن يتم فقدان 12 قطعة "ملطش" من حسكة الصياد محسن خليل أبو ريالة نتيجة للموج الصناعى وضخ المياه ومحاولة الزورق الحربي قلب الحسكة بالبحر.


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