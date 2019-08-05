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إيران تكشف عن دعوة أمريكية لظريف للقاء ترامب بالبيت الأبيض

إيران تكشف عن دعوة أمريكية لظريف للقاء ترامب بالبيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن البيت الأبيض دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وأكد ربيعي دعوة ظريف للقاء ترامب في البيت الأبيض، عندما سأله الصحفيون في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، عما نشرته مجلة أمريكية حول تلك الدعوة، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وتساءل ربيعي: "هل من الممكن أن تدعي أي حكومة باستمرار أنها منفتحة للتفاوض ثم تفرض عقوبات على وزير خارجية الدولة ذاتها التي تدعوها إلى المحادثات؟"، "يدعونه (ظريف) لإجراء محادثات في اجتماع مع عضو مجلس الشيوخ ثم يفرضون عليه عقوبات".

ويشير ربيعي في تصريحاته إلى السيناتور راند بول، الذي أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي له بالعمل كوسيط بين البلدين، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في 19 تموز/يوليو الماضي "سألني راند عما إذا كان يمكن أن يشارك. قلت نعم".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أنه "يجب أن تعلم أمريكا أنه في رأي حكومة جمهورية إيران الإسلامية، فإن ظريف هو رئيس السياسة الخارجية الإيرانية، ورئيس الدبلوماسية العامة، ورئيس الدبلوماسية الأمنية، وأن جميع المسارات الدبلوماسية يجب أن تمر به".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف، الأربعاء الماضي، في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على رموز النظام الإيراني، منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

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