توجه عدد من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائها في سجن (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى غزة فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن 46 من أهالي أسرى غزة، بينهم 15 طفلاً توجهوا لزيارة 25 أسيراً في سجن (نفحة).
توجه عدد من أهالي أسرى غزة فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن 46 من أهالي أسرى غزة، بينهم 15 طفلاً توجهوا لزيارة 25 أسيراً في سجن (نفحة).
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تسمح لأهالي أسرى قطاع غزة، بين الفترة والأخرى، زيارة أبنائهم في السجون.
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