توجه عدد من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائها في سجن (نفحة)





يشار إلى أن سلطات الاحتلال تسمح لأهالي أسرى قطاع غزة، بين الفترة والأخرى، زيارة أبنائهم في السجون.

رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن 46 من أهالي أسرى غزة، بينهم 15 طفلاً توجهوا لزيارة 25 أسيراً في سجن (نفحة).