شاهد: كيف اقتحمت قوات إسرائيلية سجن (عوفر)

















رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات اسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، سجن (عوفر)، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في أقسام السجن، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.وأشار الموقع ذاته، إلى أن القوات الاسرائيلية، تمكنت من ضبط ثلاثة هواتف نقالة، و11 بطاقة SIM، بالاضافة الى بطاقتي ذاكرة وأسلاك ومناخز وآلات حادة ممنوعة.