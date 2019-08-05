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شاهد: ذات قدرات قتالية عالية.. إسرائيل تكشف عن مُدرعة المستقبل "كرمل"

شاهد: ذات قدرات قتالية عالية.. إسرائيل تكشف عن مُدرعة المستقبل "كرمل"
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أمس الأحد، عن المدرعة القتالية المستقبلية التي أُطلق عليها اسم "كرمل"، والتي تعتبر ذات قدرات قتالية متقدمة.

وحسب الوزارة، فإن المدرعة يتم تشغيلها بواسطة اثنين من المقاتلين، ولديها قدرات مستقلة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، مزودة بكاميرات ليلية ونهارية 360 درجة، وتمتلك القدرة على شن هجوم صاروخي.

وأوضحت الوزارة، أن المدرعة مزودة بمدفع 30 ملم وربما تزود بمدفع ليزر في المستقبل، مزودة بحوامات مفخخة، المدرعة لها قدرة على اكتشاف العدو وضربه في غضون ثوان، بإمكانها جمع معلومات استخبارية عن المهاجمين.

وأضافت: "المدرعة هي نتاج تعاون بين معظم مؤسسات الصناعات الأمنية في إسرائيل من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، شركة إلبيت سيستمز، شركة رافائيل الدفاعية المتقدمة، وقد استثمرت الشركات الثلاث عشرات الملايين من الشواكل في تطوير مدرعتهم الفريدة".

 


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