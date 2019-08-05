غرينبلات يعلّق على إعلان بلجيكا وقف تمويل (أونروا)





وأعلنت هولندا وسويسرا الأسبوع الماضي تعليق تمويل (أونروا) وذلك على خلفية وجود تحقيق داخل الوكالة الدولية، على خلفية وجود قضايا فساد.





رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على انضمام بلجيكا، للدول التي أعلنت تعليقها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وقال غرينبلات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكراً لبلجيكا للانضمام إلى الآخرين بعد إلقاء نظرة نقدية وتعليق تمويل (أونروا). يجب علينا ، كمجتمع عالمي، ضمان استخدام المساعدات بشكل صحيح وإجراء التحقيقات على محمل الجد".