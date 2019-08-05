تفاصيل جديدة حول عطوة عائلة (حميدات) بالخليل





وأشار الزغارنة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه تم دفع 200 ألف دينار للعطوة، و100 ألف كمصاريف من مواصلات ومأكل ومشرب في الاردن، بالاضافة الى 100 ألف دينار خاصة بجوازات سفر الحجاج التي كانت بحوزة المسعف حمزة حميدات.



وبين، أن تحديد مبلغ العطوة، يتم وفقا لأصول عشائرية متعارف عليها، مبينا أن العطوة جرت ضمن القانون والمتعارف عليه.



وقال: "الجريمة التي وقعت بين الطبيب والمسعف حمزة حميدات، كل ركن فيها عبارة عن عملية قتل، وتتضمن على 10 أركان، فكل ركن يستوجب دية".



وأضاف: "مبلغ المليون دينار الذي تم طرحه، لم يكن حلا نهائياً، لهذا السبب تم تخفيض المبلغ، بالاضافة الى أن العائلة ليست كبيرة في محافظة الخليل"، منوها في الوقت ذاته إلى أنه تم الحصول على أربع ديات، بواقع 150 ألف دينار لكل دية.



خاص دنيا الوطنأكد الشيخ نواف الزغارنة، أحد القائمين على العطوة العشائرية الخاصة بعائلتي (حميدات) و(السعودي) في مدينة الخليل، أن خلال العطوة تم طرح مبلغ مليون دينار، ولكن تم تخفيضه، منوها إلى أن هذا ليس المبلغ النهائي، بالاضافة إلى أن عائلة القاتل ليست بالكبيرة في المدينة.