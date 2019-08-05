صور: قتلى وجرحى بانفجار ناجم عن تصادم أربع سيارات في القاهرة



ونقلت (بوابة الأهرام)، عن مصدر أمني مطلع، أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وحال سير إحدى السيارات العمومية بسرعة عكس اتجاه السير بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت مواجهة بـ 3 سيارات، ما نتج عنه انفجار ووقوع ضحايا ومصابين، لافتة إلى أن من بين المصابين هناك من ثلاث إلى أربع حالات خطيرة.



وعاينت النيابة العامة المصرية آثار انفجار معهد الأورام وسألت شهود العيان، والمسؤولين بالمعهد للوقوف على ظروف وتفاصيل الحادث.



كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات بمحيط واجهة المعهد، وكذلك كاميرات المعهد القومي لصحة ورعاية المرأة، والتي يرجح تسجيلها للواقعة، وطلبت تفريغها لبيان تفاصيل الحادث.



وكلف النائب العام فريقا من أعضاء نيابة جنوب القاهرة بتفقد موقع حادث الانفجار وإجراء المعاينات اللازمة.



بدورها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير".



وأوضحت الوزارة في بيان، أنه حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".



وأشارت إلى أنه من بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، تراوحت الإصابات ما بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.



وكان سكان منطقة المنيل سمعوا دوي انفجار، بالقرب من مستشفى الأورام، انتقل على أثرها رجال الأمن إلى موقع الحادث.



وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، مكان حادث الانفجار.

















رام الله - دنيا الوطنلقي 19 شخصاً مصرعهم، أمس الأحد، فيما أصيب 32 آخرون في انفجار نتج عن تصادم أربع سيارات قرب معهد الأورام بالمنيل في العاصمة المصرية، بالإضافة إلى تحطم عدد من السيارات وواجهة معهد الأورام، وتضرر عدد من الغرف بالمعهد.