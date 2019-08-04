الشرطة: مواطن بغزة وصل مستشفى الشفاء بحروق في أعلى الجسد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن مواطنًا وصل مستشفى الشفاء وحالته خطرة بعد تعرضه لحروق.
وقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العميد أيمن البطنيجي: إن المواطن "ع.ع" (45 عامًا) من سكان حي تل الهوي، وصل المستشفى بحروق في الجسد من أعلى وحالته خطرة.
وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفهة الأسباب.
أكدت الشرطة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن مواطنًا وصل مستشفى الشفاء وحالته خطرة بعد تعرضه لحروق.
وقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العميد أيمن البطنيجي: إن المواطن "ع.ع" (45 عامًا) من سكان حي تل الهوي، وصل المستشفى بحروق في الجسد من أعلى وحالته خطرة.
وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفهة الأسباب.
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