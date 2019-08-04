الشرطة: مواطن بغزة وصل مستشفى الشفاء بحروق في أعلى الجسد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن مواطنًا وصل مستشفى الشفاء وحالته خطرة بعد تعرضه لحروق.



وقال الناطق باسم الشرطة بغزة، العميد أيمن البطنيجي: إن المواطن "ع.ع" (45 عامًا) من سكان حي تل الهوي، وصل المستشفى بحروق في الجسد من أعلى وحالته خطرة.



وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفهة الأسباب.