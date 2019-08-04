الاحتلال يُصادر أسلحة بزعم أنها ستستخدم لتنفيذ عملية بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جيش الاحتلال مساء الاحد، ثلاثة مواطنين، كانوا يستقلون مركبة بالقرب من مدخل مدينة طولكرم.



وزعمت مواقع إعلام اسرائيلية، أنه وبعد تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها، عُثر بداخلها على ثلاثة مسدسات.



وزعم موقع (0404) أن الأسلحة كان يتم نقلها من قبل الفلسطينيين الثلاثة لتنفيذ عملية ضد الاحتلال، مبينة أن المعتقلين أرسلوا للتحقيق.