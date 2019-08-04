حماس: الأمم المتحدة استجابت للضغوط الأمريكية ولم تضع إسرائيل بقائمة العار

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت حركة حماس، عنت استهجانها، لعدم إدراج الأمم المتحدة، إسرائيل، في قائمة العار عن انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار الأمم المتحدة أن عام2018 شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد اطفال فلسطين.



وقال الحركة في بيان لها: إن الأمم المتحدة، استجابت، للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، وهذا يعطي ضوءاً أخضراً لقوات الاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق أطفال الشعب الفلسطيني، بل وكل مكوناته.



وأوضحت أنه مطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة.



وقالت حركة حماس، في ختام بيانها: "معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".