فلسطيني يحصد جائزة (مايكروسوفت) العالمية للسنة الخامسة على التوالي

الفلسطيني وسيم عواد

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رام الله - دنيا الوطن

قامت شركة مايكروسوفت العالمية للسنة الخامسة على التوالي بمنح جائزة مايكروسوفت العالمية" الخبير الأكثر قيمة" Microsoft Most Valuable Professional – MVP للمستشار الدولي الفلسطيني وسيم عواد.



وياتي هذا الإختيار ضمن منافسة تمت فيها تصفية عشرات الآلاف من خبراء التكونولوجيا حول العالم، وتعتبر هذه الجائزة من أهم وأعلى الجوائز العالمية ، حيث يتم الإختيار بناءً على مجموعة من المعايير والشروط غاية في التعقيد والصرامة ، يتم خلالها التنافس بين أعلام التكنولوجيا حول العالم.



إستطاع عواد انتزاع اللقب والجائزة للسنة الخامسة على التوالي ، ويعد هذا إنجازاً دولياً كبيراً للعقول والطاقات الفلسطينية في المحافل الدولية.



يذكر أن الخبير الدولي وسيم عواد هو فلسطيني الأصل ويعتبر من أهم المغتربين الفلسطينيين الذين حققوا انجازات واسعة على عدة أصعدة في المجال العلمي التكنولوجي والابتكارات وتطوير الأعمال والإستراتيجات في اوروبا والشرق الأوسط ، وهو حاصل على عدة براءات اختراع ، تم تصنيفه كواحد من أفضل 10 خبراء التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط ، وهو حاصل على اكثر من 35 شهادة دولية مع مرتبة الشرف الاولى .



قام عواد بتنفيذ وبناء مجموعة ضخمة من الانظمة المعقدة حول العالم ، حاصل على عدة جوائز في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الإفتراضية والحوسبة السحابية ، حاصل على درجة 146 في اختبار الذكاء العالمي "”IQوالجدير بالذكر ان الذين يمتلكون هذه الدرجة هم فقط أقل من 1% من البشر حول العالم.



بالإضافة لذلك، فإن عواد ساهم في العديد من الأبحاث العلمية الدولية ، وتمكّن من اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في الكثير من الانظمة العالمية لمجموعة من الشركات الكبرى بالاضافة الى ان وسيم عواد يقود فريق التدخل السريع للمهام المعقدة حول العالم .



كما شارك عواد في الكثير من المنافسات العلمية الدولية كعضو ورئيس لجنة تحكيم، ومؤخراً تم اختياره وتكريمه كأفضل قائد ومدير لتطوير الاعمال الاستراتيجية في اوروبا.