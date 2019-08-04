(روسيا اليوم): إسرائيل طلبت من الوسطاء أن تنشر "حماس" عناصرها على حدود غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (روسيا اليوم): إن إسرائيل من حركة حماس، عبر رسالة نقلها وسطاء، أن تقوم بنشر عناصرها على الحدود بين الطرفين.



ونقلت القناة، عن مصادر إسرائيلية، أن الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خانيونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الطلب جاء من جانب القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية.



ووفقا للصحيفة، تضمن الطلب، أن يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج.