موعد محاكمة شقيق بوتفليقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإذاعة الرسمية الجزائرية، الأحد، أن موعد محاكمة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ستكون خلال الأسابيع المقبلة.



وقال موقع صحيفة (الخبر): إن محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين للمخابرات، محمد مدين وبشير طرطاق، إضافة إلى زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، ستبدأ في غضون الأسابيع المقبلة بعد أن أنهى قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية دراسة ملفات المدعى عليهم.



واستمع قاضي التحقيق العسكري للمتهمين الأربعة في قضية "التآمر بهدف المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، و"التآمر لتغيير النظام".