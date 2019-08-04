الأربعون الكبار في (الليكود) يُعلنون موقفهم النهائي من نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النواب الأربعين الأوائل في قائمة حزب (الليكود) الإسرائيلي الانتخابية عن ولائهم التام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كمرشح وحيد عن حزبهم لرئاسة الحكومة.



جاء ذلك، بعد يوم من توجيه رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، الذي تشير استطلاعات للرأي إلى أن حزبه سيصبح مجددا عنصرًا حاسمًا في جهود تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، تهديدا إلى نتنياهو بأنه سيدعم مرشحا آخر عن (الليكود) لتولي منصب رئيس الوزراء، إذا رفض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية ستضم (الليكود) و(إسرائيل بيتنا) وتحالف (أزرق- أبيض) الوسطي، وفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم).



ووقع المشرعون الذين يتولون المراتب من الثانية حتى الـ40 في قائمة (الليكود) التي يتصدرها نتنياهو، اليوم الأحد على وثيقة أعربوا فيها عن رفضهم للإملاء من قبل أي حزب آخر، مؤكدين أن نتنياهو لا يزال المرشح الوحيد عن (الليكود) لمنصب رئيس الوزراء مهما كانت نتائج الانتخابات.



وشكر نتنياهو عبر حسابه بموقع (تويتر) أعضاء حزبه على دعمهم المطلق له، قائلًا: إن (الليكود) اليوم أكثر وحدة من أي وقت مضى.