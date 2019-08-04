شاهد: الصور الأولى للسفينة المحتجزة في إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه احتجز اليوم ناقلة أجنبية كانت تهرّب الوقود قرب جزيرة (فارسي) في مياه الخليج.وقالت القوات البحرية في هذا الحرس، إنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وتم توقيف طاقمها المكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).وأوضح قائد هذه القوات، العميد رمضان زيراهي، أن السفينة كانت تهرب حمولتها إلى إحدى دول الخليج، مشيرًا إلى أنه تم تسليم حمولة الوقود المهرب (حوالي 800 ألف ليتر من البنزين) إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.