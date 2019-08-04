شاهد: ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان لهذا السبب











رام الله - دنيا الوطنفاجأ العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الأحد مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم.وأوقف الملك عبد الله الثاني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل، بحسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.