الآغا:عدد من الوعاظ سيرافقون حجاج الجالية بشكل مستمر للرد على استفساراتهم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عبد الهادي الأغا ومدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة جولة تفقدية استهدفت حجاج الجالية الفلسطينية في مصر والذين يمكثون في فندق جوهرة السعد بمكة المكرمة مع حجاج قطاع غزة للاطلاع على ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم.



وهنأ الأغا حجاج الجالية أن قدر الله لهم الحج هذا العام، سائلا المولى أن يتقبل منهم، منوهًا الى أن إداري البعثة سيتابعون حجاج الجالية الفلسطينية عن كثب وتوفير كامل احتياجاتهم.



وأوضح الأغا أن عددًا من الوعاظ سيرافقون حجاج الجالية بشكل مستمر للرد على استفساراتهم وتقديم النصائح والتوجيهات لهم بما يساهم في تأديتهم النسك على الوجه الصحيح.



وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق رسالتها في خدمة الحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم ليؤدوا النُسك بكل يسر وسهولة.