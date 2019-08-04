دولي

إطلاق نار في متنزه في شيكاغو الأمريكية

إطلاق نار في متنزه في شيكاغو الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت مقتل نحو 30 شخصا، حيث لقي 20 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".

وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.


يتبع..

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