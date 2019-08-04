أردوغان يحسم أمره بشأن عملية شرق الفرات ويعلن أنه أخطر موسكو وواشنطن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن بلاده ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات، وأخطرت كلا من واشنطن وموسكو بذلك.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، قد هدد الشهر المنصرم بشن عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، إن لم يتم إعلان منطقة آمنة هناك، وإذا استمرت أخطار هذه المنطقة تهدد تركيا.وأضاف أن العملية ستطال منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.