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إصابة 4 أشخاص بتفجير دراجتين ناريتين في الحسكة

إصابة 4 أشخاص بتفجير دراجتين ناريتين في الحسكة
رام الله - دنيا الوطن
أسفر تفجير دراجتين ناريتين، في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، عن إصابة 4 أشخاص بجروح بينهم طفل.

وذكرت وكالة "سانا" الحكومية، أن إرهابيين فجروا ظهر اليوم دراجة نارية مفخخة في حي النشوة الغربية.

 ووقع الحادث عند الشارع المؤدي إلى سوق بيع المواشي وتجمع سيارات الأهالي القادمين من ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل 7 سنوات حالته حرجة. وأشارت الوكالة، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانفجرت دراجة نارية أخرى، بجوار سوق الهال في حي المشيرفة في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

وفي يوم 17 يوليو الماضي، أصيب 3 أشخاص على الأقل في تفجير بسيارة مفخخة من طراز "سوزوكي" استهدف حاجزا للوحدات الكردية في حي غويران بجنوب مدينة الحسكة السورية

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