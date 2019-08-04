مستوطنون يهاجمون منزلا في البلدة القديمة بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في شارع الشهداء في البلدة القديمة من الخليل، وقاموا بالاعتداء على أفراد الأسرة.



وأفادت مصادر إعلامية في الخليل أن مجموعة من مستوطني مستوطنتي "تل الرميدة" و"بيت هداسا" هاجموا منزلا يعود للمواطن أبو مفيد الشرباتي في قلب شارع الشهداء.



وحسب شهود عيان حاول المستوطنون اقتحام المنزل وتفتيشه وإخراج سكانه من داخله للعراء في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.



وأوضح الشرباتي أن "نحو خمسة وعشرين مستوطنا تجمعوا أمام مدخل منزله بينما كانوا خارجين من تجمعاتهم الاستيطانية باتجاه المسجد الابراهيمي، وحاولوا اقتحامه، لكننا وقفنا لهم بالمرصاد ومنعناهم من دخول المنزل".



وأضاف "قاموا بالاعتداء علي وعلى زوجتي وأولادي بالضرب، وتعرضنا إلى رضوض وكدمات، وتم معالجتنا في المكان".



وتابع شرباتي: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض له منزلنا للاعتداء، نحن نتعرض خلال سنوات عديدة إلى ضغوط لتهجيرنا من البلدة القديمة، وترك منازلنا من أجل تهويدها".



