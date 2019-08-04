أبو مرزوق: دول خليجية أخرى ستتبع الامارات في اندفاعها نحو ايران

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأحد، إن اندفاع الإمارات نحو إيران وإبرام اتفاقية أمنية، سيتبعه آخرون، موضحا أن ذلك لا يحدث ذلك بمعزل عن الموقف الأمريكي.





وأكد أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "هذا الامر له تداعيات على ساحات غير محسومة النتائج فيها".





وأضاف أبو مرزوق في تغريدته:" أسجل هنا أمرين: تصريح المبعوث الأمريكي لسوريا(ان وجود القوات الإيرانية يعود للحكومة السورية) والانسحاب الإماراتي من اليمن".





وقال إن اندفاع الإمارات نحو إيران وإبرام اتفاقية أمنية، سيتبعه آخرون ولا بحدث ذالك بمعزل عن الموقف الأمريكي، ولهذا الامر تداعيات على ساحات غير محسومة النتائج فيها وأسجل هنا أمرين: تصريح المبعوث الأمريكي لسوريا(ان وجود القوات الإيرانية يعود للحكومة السورية) والانسحاب الإماراتي من اليمن

رام الله - دنيا الوطن