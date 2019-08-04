شؤون فلسطينية

جهاد يستصرخ أهل الخير توفير كرسي كهربائي: العكاكيز سببت لي تقرحات تحت الإبط

جهاد يستصرخ أهل الخير توفير كرسي كهربائي: العكاكيز سببت لي تقرحات تحت الإبط
رام الله - دنيا الوطن
 ناشد المواطن جهاد مفيد محمد تابت (35 عاما) ، من سكان مخيم المغازي وسط قطاع ، والذي تعرض  لإصابة  خطيرة في ساقه، بسبب تزحلقه عن رافعة" بقوم " في العام 2012 ، وسقوطه على الارض مما تسبب بتهتك في عظم الفخد والركبة، السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة ود. أحمد أبو هولي  وكل الخيرين ومسؤولي المؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة مساعدته في توفير كرسي كهربائى يعمل على بطارية. 

المواطن تابت "والذي أجرى  له الاطباء عدة عمليات جراحية قال: "نظرا لعدم نجاح العمليات، تم تحويلي الى مستشفى المقاصد بالقدس، وكذلك الى مستشفيات بمصر من أجل العلاج ، وثم  زراعة عظم في الفخد والركبة، ولكن بدون جدوى ، حيث أنني لا أزال أعاني من فقد عظمة الفخد وعدم القدرة على ثني المفصل، ولا توجد  لي ركبة، وهذا يؤدي لعدم مقدرتي على المشي والوقوف إطلاقا ، إلا من خال عكاكيز والتي سببت لي تقرحات تحت الإبط، لهذا فأنني بأمس الحاجة الى هذه السيارة ".

يضيف الشاب جهاد باكياً: "منذ إصابتي بالحادث وأنا أعيش في معاناة، وألم وتوتر وقلق ورعب وخوف لا يعلمه الا الله، فلا أعرف طعما للنوم ،الا من خلال المهدئات والمسكنات واقراص النوم ، وكثير من الأحيان ومن شدة الألم الجيران يسمعون صراخي".

وأشار جهاد أنه لا يستطيع شراء هذه العربة، قائلاً:" أنا عسكري بسيط لا أتلقى إلا أقل من نصف الراتب، استصرخكم ان لا تخيبوا رجائي في توفير سيارة خاصة وانا لا استطيع المشي والوقوف فانا في النهاية انسان وبشر ومن حقي ان اعيش كباقي البشر" .

للتواصل / 0599380882


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