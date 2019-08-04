إبراهيم يعيش بأقل من نصف قلب.. ويُناشد الرئيس عباس أن يُكمله





يعاني إبراهيم من ضعف في عضلة القلب، ويعيش على الكثير من الأدوية التي لا يتعاطاها حتى كبار السن، وتم تحويله إلى العلاج في مستشفى المقاصد، ليُخبروا العائلة بالخبر المؤلم.





تقول والدة إبراهيم: "أخبرنا الأطباء أن القلب ضعيف جداً، وأنه يحتاج إلى زراعة قلب، ولا علاج لديهم، وأن العملية يتم إجراءاها فقط في الهند أو تركيا".





وأضافت في حديثها لـ"دنيا الوطن": "السُلطة لا تعطي تحويلات لعمليات زراعة، أو حتى تحويلة إلى الهند أو تركيا، لكنني واثقة أن الرئيس عباس سينظر لابني بعين الرحمة، ويتكفل بقلبه".





تناشد العائلة الرئيس عباس وأهل الخير النظر بعين الرحمة إلى معاناة الطفل، وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.





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رام الله - دنيا الوطنلم يختر الطفل إبراهيم الحسني (9 سنوات) أن يُولد بقلب ضعيف لا يعمل سوى بنسبة 15%، ولم يكن محظوظاً حين وُلد في غزة أيضاً، لأن فُرص النجاة أصبحت أكثر ضآلة.