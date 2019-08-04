دائرة الضغط والمناصرة ترصد 25 انتهاكا بحق الصيادين خلال شهر يوليو





ونتج عن اعتداءات بحرية الاحتلال الاسرائيلي بحق الصيادين لشهر يوليو اعتقال 4 صيادين بطريقة مذلة ومهينة للكرامة الانسانية في عرض البحر، فيما صادرت بحرية الاحتلال قاربين اثنين بكامل معداتهم وادوات الصيد الخاصة بهم، بالاضافة الى اتلاف شباك الصيد وتعود لقاربين.



واعتبرت دائرة الضغط والمناصرة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن 66 قاربا كانت قد صادرتها وسرقتها عبر السنوات الماضية دون المعدات وادوات الصيد التي كانت على متنها وكذلك حجم الخراب والدمار الذي كان واضحا على تلك القوارب المفرج عنها لدليل واضح على سياسة الاحتلال الاسرائيلي الهادفة لطرد وابعاد الصيادين عن البحر وحرمانهم من ممارسة حقهم في العمل، وطالب العمل الزراعي المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته بحق الصيادين وتجريمه على الاعتداءات المرتكبة بحقهم وكذلك تعويض الصيادين عن كافة الاضرار المادية والاقتصادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة هذه الاعتداءات، هذا بالاضافة الى توفير الحماية لهم أثناء عملهم.







رام الله - دنيا الوطنرصدت دائرة الضغط والمناصرة بالعمل الزراعي من خلال لجان الصيادين التابعة لها خلال الشهر المنصرم يوليو/ تموز، 25 اعتداء بحق صيادي قطاع غزة استخدمت خلاله زوارق الاحتلال الحربية عمليات اطلاق نار مكثف وقذائف صوتية باتجاه مراكب الصيادين.