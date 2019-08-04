التنمية الاجتماعية:مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف بالثلث الأخير من الشهر وليست مع رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن أسفها لعدم تمكنها من صرف
مخصصات الأسر الفقيرة مع الرواتب.
أعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن أسفها لعدم تمكنها من صرف
مخصصات الأسر الفقيرة مع الرواتب.
وأكدت الوزارة أن المخصصات ستصرف في الثلث الأخير من هذا الشهر على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة للصرف قبل العيد.
وأشارت الوزارة أن التأجيل خارج عن إرادتها ويتعلق بالترتيبات والإجراءات الفنية للشركاء المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيدا من الوقت.
وأشارت الوزارة أن التأجيل خارج عن إرادتها ويتعلق بالترتيبات والإجراءات الفنية للشركاء المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيدا من الوقت.
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