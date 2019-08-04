التنمية الاجتماعية:مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف بالثلث الأخير من الشهر وليست مع رواتب الموظفين





وأكدت الوزارة أن المخصصات ستصرف في الثلث الأخير من هذا الشهر على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة للصرف قبل العيد.وأشارت الوزارة أن التأجيل خارج عن إرادتها ويتعلق بالترتيبات والإجراءات الفنية للشركاء المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيدا من الوقت.