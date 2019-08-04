بالاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

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وطالبت الوزارة، المواطنين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلة الاولى من هم حملة الجوازات المصرية، والحافلات الثانية والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف (8/4).وشددت الوزارة ، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.