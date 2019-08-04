شؤون فلسطينية

الداخلية: انتهاء المرحلة الأولى من ازالة الألغام في حقل ألغام المغطس

الداخلية: انتهاء المرحلة الأولى من ازالة الألغام في حقل ألغام المغطس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية الفلسطينية، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية ازالة الالغام والمخلفات الحربية من أراضي كنائس المغطس، التي استمرت عاما كاملا، في مساحة تقدر بـ136 دونما، وتضم 7 كنائس.

وأكد رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام العميد أسامة أو حنانة ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية للترويج السياحي للمنطقة محليا ودوليا، بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الوفود السياحية، خصوصا لهذه المنطقة التي كانت مغلقة بفعل الالغام ومخلفات الحروب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأوضح أن الجهود تكللت بالنجاح في إزالة حقول ألغام والمخلفات الحربية من اراضي كنائس المغطس في مرحلته الاولى، مؤكدا البدء في المرحلة الثانية من عملية الإزالة من حقوق الالغام المجاورة لأراضي الكنائس والتي تقدر مساحتها بـ500 دونم.

وأشار إلى أن هذه الجهود أتت ثمارها في كل من صوريف وقلقيلية وحوسان وغيرها من المواقع التي تم التعامل معها، مؤكدا أن رسالتنا إنسانية تهدف للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر الألغام، مبينا أن عملية إزالة الألغام تتم بالتعاون مع خبراء على مستوى عال جدا من المهنية والكفاءة والتدريب، وتراعي كافة المواصفات والمعايير الدولية وشروط السلامة والأمان في هذا الجانب.

وبين أن الصعوبات التي تواجه عملية الإزالة تتعلق بعدم توفر الخرائط وصعوبة التحرك في مناطق: مثل القدس، والتي لدينا معلومات عن حقول ألغام فيها في الوقت الذي حصلنا على 3 خرائط من الأردن لحقول في محافظة جنين.

كما أكد أن المركز يقوم باستمرار بتوعية المواطنين والمزارعين بخطورة الألغام والأجسام المشبوهة، ولا يقتصر عمله على الألغام فقط، بل يشمل المواد الحربية والتوعية منها، خاصة في مضارب البدو في يطا، وطوباس، والأغوار، وبيت لحم.

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