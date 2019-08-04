يحتاج زراعة نُخاع شوكي.. الطفل عابد يُناشد الرئيس مساعدته في تكاليف العلاج
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن محمد عابد من سكان الزوايدة في غزة، مناشدة عاجلة للرئيس عباس عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:
أتقدم لفخامتكم بهذه المناشدة العاجلة راجياً أن تجد آذاناً صاغية وقلباً رحيماً، فأنت الاب والاخ، حيث تبين من خلال الفحوصات والتحاليل بأن ابني الطفل عابد محمد عابد يحتاج إلى عملية زراعة النخاع الشوكي، وهو الآن يعاني من ضعف بالأطراف السفلية ولا يستطيع التحكم بأي شيء.
أناشدك سيدي الرئيس بتغطية تكاليف العلاج أو مساعدتنا بها.
للتواصل/ 0598622747
وجه المواطن محمد عابد من سكان الزوايدة في غزة، مناشدة عاجلة للرئيس عباس عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:
أتقدم لفخامتكم بهذه المناشدة العاجلة راجياً أن تجد آذاناً صاغية وقلباً رحيماً، فأنت الاب والاخ، حيث تبين من خلال الفحوصات والتحاليل بأن ابني الطفل عابد محمد عابد يحتاج إلى عملية زراعة النخاع الشوكي، وهو الآن يعاني من ضعف بالأطراف السفلية ولا يستطيع التحكم بأي شيء.
أناشدك سيدي الرئيس بتغطية تكاليف العلاج أو مساعدتنا بها.
للتواصل/ 0598622747
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